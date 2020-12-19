Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики сообщили о погоде в Москве 19 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 19 декабря

Юлия Курганова

Город

В субботу, 19 декабря, столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная погода, будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от четырех до одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе сохранится неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Ожидается неблагоприятное сочетание многих факторов: температура воздуха существенно выше климатической нормы, колебания атмосферного давления на повышенном фоне, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе, геомагнитный фон слабо возмущенный. По медицинской оценке — это биотропные погодные условия, которые оказывают на организм дополнительную нагрузку.

В группе риска находятся как метеочувствительные люди, имеющие проблемы со здоровьем, с больными суставами, с заболеваниями органов дыхания, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, так и практически здоровые и не метеозависимые люди. Влажно-прохладные условия также повышают вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний. Метеозависимым и больным людям рекомендуется отнестись внимательно к своему самочувствию, при первых симптомах недомогания нужно принимать назначенные врачом лекарства.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы и снега

Москвапрогноз погодыснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте