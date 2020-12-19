Синоптики сообщили о погоде в Москве 19 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В субботу, 19 декабря, столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная погода, будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от четырех до одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе сохранится неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Ожидается неблагоприятное сочетание многих факторов: температура воздуха существенно выше климатической нормы, колебания атмосферного давления на повышенном фоне, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе, геомагнитный фон слабо возмущенный. По медицинской оценке — это биотропные погодные условия, которые оказывают на организм дополнительную нагрузку.

В группе риска находятся как метеочувствительные люди, имеющие проблемы со здоровьем, с больными суставами, с заболеваниями органов дыхания, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, так и практически здоровые и не метеозависимые люди. Влажно-прохладные условия также повышают вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний. Метеозависимым и больным людям рекомендуется отнестись внимательно к своему самочувствию, при первых симптомах недомогания нужно принимать назначенные врачом лекарства.

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