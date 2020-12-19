Еще 5925 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 59255 человек. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что число выздоровевших в городе увеличилось до 562 953 человек.

По последним данным, в Москве выявлено 722 178 случаев COVID-19.

Ранее столичные власти сообщили, что все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23:00.

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