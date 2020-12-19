Коронавирус выявили у 28 209 человек в России за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие суки выявлено 28 209 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 19 декабря.

Случаи инфекции за последние 24 часа выявили в 85 регионах. Из них 18,8 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки от инфекции скончались 585 человек, выздоровели — 26 109 человек.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев COVID-19. За весь период зафиксирован 50 347 летальных исходов, выздоровело 2 254 742 человека.

Ранее врач предупредила о вреде приема витаминов при коронавирусе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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