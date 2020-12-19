Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение трамваев восстановили в Таганском районе после ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение трамваев восстановили в Таганском районе после ДТП

Евгения Звощик

Транспорт

Движение трамваев на Большой Калитниковской улице было восстановлено после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 19 декабря.

Ранее уточнялось, что следовавшие по Большой Калитниковской улице трамваи № А, 45 и 46 задерживаются.

По информации дептранса, на Большой Калитниковской улице столкнулись автомобиль и трамвай. По предварительным данным, водитель авто, выезжая с прилегающей улицы, не уступил дорогу трамваю. В результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент на месте аварии работают оперативные службы.

Читайте также: Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика на Киевском шоссе

движение восстановленодепартамент транспорта столицытрамвай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте