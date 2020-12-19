Движение трамваев восстановили в Таганском районе после ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение трамваев на Большой Калитниковской улице было восстановлено после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 19 декабря.

Ранее уточнялось, что следовавшие по Большой Калитниковской улице трамваи № А, 45 и 46 задерживаются.

По информации дептранса, на Большой Калитниковской улице столкнулись автомобиль и трамвай. По предварительным данным, водитель авто, выезжая с прилегающей улицы, не уступил дорогу трамваю. В результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент на месте аварии работают оперативные службы.

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