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Попова назвала возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова назвала возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

По ее словам, эпидемия может закончиться в стране к весне или даже раньше.

— Ну это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого, — пояснила Попова в фильме «Опасный вирус. Первый год», который транслировал телеканал «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от нового типа коронавируса. Кроме того, Попова рассказала, представители какой профессии чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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