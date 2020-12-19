Попова назвала возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

По ее словам, эпидемия может закончиться в стране к весне или даже раньше.

— Ну это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого, — пояснила Попова в фильме «Опасный вирус. Первый год», который транслировал телеканал «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от нового типа коронавируса. Кроме того, Попова рассказала, представители какой профессии чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о самом сложном решении на фоне COVID-19