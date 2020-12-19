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Законопроект об автоматизации предоставления мер соцподдержки внесли в Госдуму
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Законопроект об автоматизации предоставления мер соцподдержки внесли в Госдуму

Юлия Ямпольская

Общество

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который дает возможность предоставлять меры соцподдержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Информация об этом содержится в документе, размещенном в электронной базе данных нижней палаты.

Система функционирует с 1 января 2018 года. С ее помощью граждане и органы власти могут получать актуальную информацию о мерах соцподдержки.

— Законопроектом предлагается расширить перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой, отнеся к ним осуществление процесса назначения и предоставления мер социальной поддержки, — говорится в материале.

Также законопроект даст возможность государственным органам и организациям, у которых нет своих информационных систем, пользоваться ЕГИССО.

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