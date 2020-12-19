Суточный прирост заболевших COVID-19 увеличился в Литве

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В странах Балтии за минувшие сутки выявили 4650 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на данные департамента статистики.

Уточняется, что в Литве выявлено 3219 случаев COVID-19, скончались 33 человека, в Латвии — 870, умерли 18 человек, в Эстонии — 561 случай, умерли два заболевших.

В Литве количество подтвержденных случаев выросло до 109 429 тысяч. На данный момент в стране болеют 57 330 граждан. С начала пандемии коронавируса скончались 1005 человек.

В Латвии количество положительных тестов на коронавирус составляет 30 297.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы приняло решение об ужесточении карантина, введенного в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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