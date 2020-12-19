Бари Алибасов заявил адвокату, что устал жить
Известный продюсер Бари Алибасов в разговоре с адвокатом Сергеем Жориным признался, что устал жить. Об этом сообщил сам Жорин в соцсети Twitter.
— Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить, — написал Жорин.
Позвонил Алибасов. Спросил как лучше покончить с собой. Говорит устал жить— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) December 19, 2020
Напомним, в начале декабря Алибасов оказался в больнице. В качестве одной из версий ухудшения состояния здоровья музыканта СМИ выдвигали передозировку «Виагрой».
Позже пиар-директор продюсера объяснил, почему имя Алибасова не покидает скандальные хроники.
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