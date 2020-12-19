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Бари Алибасов заявил адвокату, что устал жить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бари Алибасов заявил адвокату, что устал жить

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный продюсер Бари Алибасов в разговоре с адвокатом Сергеем Жориным признался, что устал жить. Об этом сообщил сам Жорин в соцсети Twitter.

— Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить, — написал Жорин.

Напомним, в начале декабря Алибасов оказался в больнице. В качестве одной из версий ухудшения состояния здоровья музыканта СМИ выдвигали передозировку «Виагрой».

Позже пиар-директор продюсера объяснил, почему имя Алибасова не покидает скандальные хроники.

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Бари Алибасовусталостьпопытка суицида
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