Бари Алибасов заявил адвокату, что устал жить

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Известный продюсер Бари Алибасов в разговоре с адвокатом Сергеем Жориным признался, что устал жить. Об этом сообщил сам Жорин в соцсети Twitter.

— Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить, — написал Жорин.

Позвонил Алибасов. Спросил как лучше покончить с собой. Говорит устал жить — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) December 19, 2020

Напомним, в начале декабря Алибасов оказался в больнице. В качестве одной из версий ухудшения состояния здоровья музыканта СМИ выдвигали передозировку «Виагрой».

Позже пиар-директор продюсера объяснил, почему имя Алибасова не покидает скандальные хроники.

Читайте также: «Не знал, что в 73 можно любить»: Алибасов сообщил, что вновь станет отцом