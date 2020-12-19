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В Роскосмосе оценили темпы утечки воздуха на МКС
Фото: pixabay.com/ru

В Роскосмосе оценили темпы утечки воздуха на МКС

Юлия Ямпольская

Общество

На Международной космической станции (МКС) обнаружили основное место утечки воздуха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

Он отметил, что темпы утечки очень маленькие.

— Одну из утечек нашли, ее заделали — течь уменьшилась, но еще осталась, вот эти остатки сейчас ищут, — уточнил Крикалев.

Ранее он предположил, что второе место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) может быть в том же модуле, что и первое.

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КосмосМКСутечка воздуха
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