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Ракета Falcon 9 со спутником для разведки США отправилась в космос
Фото: Скриншот видео

Ракета Falcon 9 со спутником для разведки США отправилась в космос

Анастасия Колоскова

В мире

Во Флориде состоялся старт ракеты Falcon 9 со спутником NROL-108 для разведки США. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщила компания SpaceX.

Запуск состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по мск). Полет станет пятым для многоразовой первой ступени Falcon 9.

Ранее старт Falcon 9, запланированный на четверг, 17 декабря, отменили за две минуты до запуска по причине нештатного показателя второй ступени ракеты.

Компания SpaceX сотрудничает с военной космической разведкой США в рамках контракта с Министерством обороны страны, уточняет РИА Новости.

Читайте также: Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала во Флориде

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