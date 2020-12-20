Елочные базары откроются во всех районах Москвы 20 декабря

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Традиционно 20 декабря в Москве начинают работать елочные базары. Во всех районах столицы откроются десятки точек продажи новогодних деревьев.

Москвичи смогут купить к Новому году как отечественные ели и сосны, которые привезены из соседних регионов, так и зарубежные. В предыдущие годы в столице продажа елок велась по 300 адресам.

Также будет работать елочный онлайн-базар, который организует одна из крупных сетевых компаний.

Отмечается, что все елочные базары будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях пандемии COVID-19.

В 2019 году стоимость отечественной елки на базарах в Москве составляла около 700 рублей за метр, импортное дерево можно было приобрести за 2,5 тысячи рублей за метр, передает ТАСС.

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