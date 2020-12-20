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Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от COVID
Владимир Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу / Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от COVID

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание жителей страны получить российскую вакцину от COVID-19. Он отметил, что невозможно объяснить людям, почему государство не закупает препарат у России.

— Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России, — сказал украинский лидер в интервью The New York Times.

Он добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

Отмечается, что Зеленскому было тяжело сдержать досаду в связи с указом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который запрещает экспорт вакцин. До этого Украина вела переговоры о поставках с компаниями Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson.

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