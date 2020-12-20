Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от COVID
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание жителей страны получить российскую вакцину от COVID-19. Он отметил, что невозможно объяснить людям, почему государство не закупает препарат у России.
— Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России, — сказал украинский лидер в интервью The New York Times.
Он добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.
Отмечается, что Зеленскому было тяжело сдержать досаду в связи с указом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который запрещает экспорт вакцин. До этого Украина вела переговоры о поставках с компаниями Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson.
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