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Синоптики сообщили о погоде в Москве 20 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 20 декабря

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 20 декабря, погода в столичном регионе в большей степени будет формироваться под влиянием близости ложбины циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от пяти градусов мороза до ноля.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такие условия неблагоприятны для большинства людей, особенно метеозависимых. В группе риска находятся люди с хроническими болезнями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Влажно-прохладные условия также повышают вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний. Рекомендуется отнестись внимательнее к самочувствию, при первых симптомах недомогания нужно принимать назначенные врачом лекарства, избегать переохлаждения.

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