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За сутки в Москве госпитализировали 1574 больных коронавирусом 
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в Москве госпитализировали 1574 больных коронавирусом 

Анастасия Волоснова

Город

За сутки в столице госпитализировали 1574 пациента с коронавирусом. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.

В Москве подтвердили 7263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В столичных больницах на ИВЛ находится 489 человек.

Почти 40 процентов среди выявленных случаев составляют пациенты от 18 до 45 лет, 31,9 процента — больные в возрасте от 46 до 60 лет и 31,1 процента — от 66 до 79 лет. Остальные заболевшие — дети и взрослые старше 80 лет.

За сутки в Москве госпитализировали 1574 больных коронавирусом Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Всего на территории РФ за сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса. Число зафиксированных случаев COVID-19 за период пандемии увеличилось до 2 848 377.

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