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Новогодний метропоезд запустят в Москве 21 декабря
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новогодний метропоезд запустят в Москве 21 декабря

Анастасия Волоснова

Город

В Москве запустят новогодний метропоезд по Кольцевой линии метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 20 декабря.

Так, с понедельника, 21 декабря, по Кольцевой линии московского метро будет ходить новогодний метропоезд. Такой поезд уже запускали перед зимними праздниками в прошлом году. Кроме того, в ближайшее время в Москве начнут украшать гирляндами трамваи и электробусы.

— По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки — c 1 по 9 января, — сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

По данным ведомства, в Москве возведут еще одну «транспортную» елку на Северном речном вокзале. В столице уже шесть таких елок, рядом с новогодними деревьями работает дополненная AR-реальность.

У елок на Северном речном вокзале, Киевской и у Третьяковской галереи будет работать почта Деда Мороза. Все желающие смогут отослать зимнему волшебнику письмо или записать поздравление друзьям и близким на стойках «Живое общение».

В Telegram-канал Дептранса добавляется, что резиденция столичного Деда Мороза откроется возле Северного речного вокзала, а само здание украсит новогодняя подсветка.

Читайте также: Проезд в столичном метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

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