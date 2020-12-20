Сергей Собянин поблагодарил сотрудников социальных служб, помогающих врачам

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил работников социальных служб, которые помогают медикам. Об этом в воскресенье, 20 декабря, руководитель города написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Особо Собянин отметил главу штаба резервного госпиталя в Сокольниках Павла Хлопина и руководителя штаба в госпитале на ВДНХ Оксану Ханнанову.

— Спасибо всем, кто помогает медикам в эти дни! Вы разгрузили врачей, освободили их от хозяйственных дел и дали возможность сосредоточиться на главном: спасении жизней, — подчеркнул мэр Москвы.

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