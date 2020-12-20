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Гонорар Бузовой за годы участия в шоу «Дом-2» вырос в шесть раз
Фото: instagram.com/buzova86

Гонорар Бузовой за годы участия в шоу «Дом-2» вырос в шесть раз

Оксана Васильева

Звезды

Из всех участников шоу-проекта «Дом-2» особенными доходами могут похвастаться ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Как пишут «Невские новости», журналисты узнали, сколько зарабатывают телеведущие проекта: по некоторым данным, доходы Ольги Бузовой и Ксении Бородиной оцениваются более чем в два миллиона рублей в месяц.

Общие доходы Бузовой сегодня оценивают в 2,7 миллиона долларов. 16 лет назад участие Бузовой в проекте оценивалось в пять тысяч долларов. За годы гонорар девушки вырос в шесть раз.

Недавно создатели телепроекта заявили, что шоу «Дом-2» закрывается. Психолог Евгений Фомин объяснил в интервью порталу «360» феномен былой популярности шоу. По его мнению, он заключается в том, что создатели телепроекта дали зрителям возможность подглядывать за жизнью участников. Как объясняет Фомин, это дает некую возможность сублимации вуайеризма.

— Люди любят подглядывать, они любят смотреть за человеческими отношениями в худших их проявлениях. Если бы там было все красиво, читали друг другу Фета и Достоевского, то, наверное, была бы меньшая востребованность. Но так как там все самое грязное и плохое, на что способен человек в своем проявлении, то это оказалось востребованным, — объяснил специалист.

Шоу просуществовало 16 лет. Как пишет «Царьград», первый эпизод проекта вышел 11 мая 2004 года. За годы работы телестройки, ведущими успели побывать и Николай Басков, и Светлана Хоркина, и Дмитрий Нагиев.

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