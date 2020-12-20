Названы десять правил питания для сохранения энергии и бодрости у пожилых людей

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Пожилым россиянам напомнили о простых правилах питания. Рекомендации особенно актуальны в преддверии новогодних праздников, которые традиционно сопровождаются застольями.

Как пишут «Невские новости», тем, кто старше 65 лет, рекомендовано снизить употребление животных жиров, то есть жирного мяса, птицы, сала, колбас, сливок, сметаны и масла и холестеринсодержащих продуктов — к ним, а частности, относится яичный желток и икра.

Также нужно ограничить потребление сладостей и кондитерских изделии, а также отказаться от излишней соли.

Рекомендовано употреблять такие продукты как: рыба, растительное масло, кисломолочные продукты, причем последние лучше выбрать обогащенные про- и пребиотиками. Также рекомендуется есть сырые и отварные овощи, фрукты, отрубной и цельнозерновой хлеб.

Принимать пищу следует 4–5 раз в день.

Ранее портал «360» писал о продуктах, богатых витамином D. Как оказалось, он содержится в йогурте и молоке. Также эти продукты богаты кишечными пробиотиками.

«Царьград» перечислил продукты, которые по мнению диетолога Лили Саттер из Великобритании должны регулярно быть на столе у каждого до тех пор, пока пандемия не закончится. Конечно, они не вылечат от болезни, но укрепить иммунитет, а значит помочь противостоять заражению помогут. К таким продуктам относится морская рыба, приготовленная на пару, фрукты и овощи, кисломолочные продукты, яйца и ягоды.

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