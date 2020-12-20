Более 150 человек задержали на акциях протеста в Белоруссии

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Число задержанных на акциях протеста в воскресенье, 20 декабря, в Белоруссии превысило 150 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна».

В настоящее время в списке задержанных насчитывается 151 человек. Задержания прошли в Минске, Новополоцке, Гродно, Бресте, Витебске, Борисове и Солигорске, сообщает РИА Новости.

Известно, что оппозиционные Telegram-каналы призвали граждан Белоруссии выйти в 20 декабря на несанкционированное массовое мероприятие под названием «Марш народного трибунала». Стоит отметить, что в последние несколько недель протесты в республике проходят в так называемом дворовом формате.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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