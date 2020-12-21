Законопроект о зарплате для родителей разработают в Госдуме

Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы подготовят законопроект, который предусматривает ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Олег Шеин.

По его словам, данный вопрос вызвал значительный резонанс. Эту идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты Российской Федерации и Национальный родительский комитет.

Шеин отметил, что подобные выплаты существуют во Франции, которая смогла преодолеть демографический кризис.

Ранее стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает возможность предоставлять меры соцподдержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Она функционирует с 1 января 2018 года. С ее помощью граждане и органы власти могут получать актуальную информацию о мерах соцподдержки.

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