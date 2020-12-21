Движение восстановлено после ДТП на пересечении Ярославского шоссе и МКАД

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Ярославское шоссе Карта всех событий

На пересечении Ярославского шоссе и МКАД восстановили движение после ДТП. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 21 декабря на Ярославском шоссе в направлении центра в районе съезда на внешнюю сторону 94-го километра МКАД. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека.

Из-за аварии были перекрыты три полосы движения.

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