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Движение восстановлено после ДТП на пересечении Ярославского шоссе и МКАД
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Движение восстановлено после ДТП на пересечении Ярославского шоссе и МКАД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Ярославское шоссе Карта всех событий

На пересечении Ярославского шоссе и МКАД восстановили движение после ДТП. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 21 декабря на Ярославском шоссе в направлении центра в районе съезда на внешнюю сторону 94-го километра МКАД. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека.

Из-за аварии были перекрыты три полосы движения.

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Ярославское шоссевосстановили движениеМКАД
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