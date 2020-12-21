Россиянам рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

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Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по выбору новогодней гирлянды. Сообщение опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 21 декабря.

В Роспотребнадзоре отметили, что перед совершением покупки важно получить информацию о продавце. Также покупателей просят обратить внимание на маркировку гирлянды, которая может быть размещена на упаковке, этикетке или листке-вкладыше. Для украшения елки лучше всего использовать гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Кроме того, предпочтительнее выбирать гирлянды с адаптером.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратного миллиметра. Сам провод должен иметь толстую изоляцию. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. В комплекте гирлянды обязаны находиться запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду.

При покупке гирлянды россиянам посоветовали осмотреть и проверить места, в которых соединяются ее различные компоненты. Более того, желательно проверить работу всех режимов гирлянды прямо в магазине.

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