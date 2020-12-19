Новые требования к установке новогодней ели в России вступят в силу 1 января

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила для установки новогодней елки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ в субботу, 19 декабря.

Так, согласно новым правилам, ель не должна загромождать эвакуационные пути, ставить ее нужно на расстоянии не менее одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Эти требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу со следующего года.

— Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования, — уточняется в документе.

Новые правила будут действовать на прот, после чего их планируется пересмотреть.

Ранее эксперт рассказал, почему искусственные елки нельзя устанавливать рядом с источником тепла. По его словам, срок службы пластика при длительном нагревании сокращается. Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, где и когда лучше выбирать живую или искусственную ель.

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