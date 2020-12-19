Эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин рассказал о главных рисках, связанных с использованием пиротехники, а также дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.

По его словам, меры безопасности будут соблюдены только в случае, если продукция будет сертифицированной, а при ее запуске граждане будут следовать всем мерам предосторожности.

— Вся пиротехника такого типа производится на специализированных фабриках, все батареи, завезенные компаниями-импортерами, сертифицированы и соответствуют определенным требованиям, — уточнил эксперт.

Он отметил, что важным условием использования пиротехники является соблюдение дистанции относительно места запуска фейерверка. Так, зрители должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от места запуска, а коробки с пиротехникой должны находиться на ровной поверхности.

Волжин добавил, что также нужно следить за погодными условиями при запуске салюта. В случае сильного ветра следует соблюдать большое расстояние от жилых домов, бензоколонок, дорог, передает слова специалиста RT.

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