Названа дата начала вакцинации произведенным в Казахстане препаратом «Спутник V»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинация населения произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин в понедельник, 21 декабря.

В пресс-службе казахстанского правительства сообщили, что Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где был дан старт производству российской вакцины от коронавируса.

— Вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года, — сказал премьер-министр.

По его словам, в первую очередь добровольно будут привиты медики, педагоги, студенты, сотрудники полиции, а также люди из групп риска.

На базе комплекса планируется создать два миллиона доз вакцины, передает РИА Новости.

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