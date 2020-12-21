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Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве
Фото: Анна Малакмадзе

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Из-за новогодних праздников в ведомстве будут внимательно следить за исполнением мер масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования в общественных местах.

— В преддверии новогодних праздников и в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах. Особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что торговым центрам и магазинам рекомендуется усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. В общественных пространствах столицы будут регулярно проходить проверки в предновогодние и новогодние праздники.

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