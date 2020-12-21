Мурашко рассказал, когда ожидается уменьшение заболеваемости COVID-19

Фото: rosminzdrav.ru / Министерство здравоохранения Российской Федерации

Запланированные объемы вакцинации от коронавируса в РФ позволяют прогнозировать, что весной заболеваемость COVID-19 будет значительно ниже. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 21 декабря.

— Те объемы, которые запланированы сегодня, позволяют нам надеяться, что в весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, гражданам следует помнить о рисах заражения инфекцией, тем более что иммунитет у населения пока не сформирован. Для появления защиты организму нужны 42 дня после прививки препаратом «Спутник V» и до 30 дней после вакцины «Вектора».

Михаил Мурашко отметил, что в России не наблюдается кардинального роста заболевших коронавирусом, но в некоторых регионах заболеваемость растет. Помимо этого, министр рассказал, что в РФ зарегистрировано свыше 10 препаратов для лечения COVID-19.

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