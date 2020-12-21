Праздничное видео Ольги Бузовой «без носа» высмеяли в Сети

Певица Ольга Бузова / Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

В Сети высмеяли видео певицы Ольги Бузовой, на котором из-за фильтров у артистки исчез нос.

Ролик из сториз певицы разместила журналистка Наталья Радулова и процитировала классика. «Но носа уже не было: он успел ускакать, вероятно опять к кому-нибудь с визитом». Н. Гоголь «Нос».

На видео Бузова признается в любви к своим подписчикам и поклонникам, называя их отзывчивыми и удивительными людьми.

Видео: Telegram-канал «Баба Яга против»

В комментариях в соцсетях пользователи также раскритиковали ее новую совместную песню с ее женихом, блогером Dava.

«Какая гадость, эта ваша...», «я загадал желание что в Новом году Бузова петь перестанет», «такое ощущение, что новая новогодняя песня от Ольги Бузовой и ее бойфренда Давы практически точь-в-точь повторяет их прошлогодний трек «Мандаринки», а описание видео, начинающиеся с фразы «Мои хорошие», вызывает особое удовольствие», написали авторы Telegram-канала «Dark Cosmo».

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