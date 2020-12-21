Путин выразил соболезнования семье сценариста Курляндского

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким одного из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александра Курляндского. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, Курляндский был человеком большого, яркого дарования, а также замечательным писателем и сценаристом.

— Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений, — указано в телеграмме.

Путин добавил, что память о Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.

Напомним, 21 декабря стало известно, что один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Курляндский дебютировал в мультипликации первым выпуском мультсериала «Ну, погоди!». Кроме того, писатель был создателем «Великолепного Гоши» и мультфильма «Возвращение блудного попугая».

Писатель создал четыре повести по мотивам приключений попугая Кеши, кота Василия и вороны Клары. Также он писал юмористические рассказы, которые легли в основу некоторых серий киножурнала «Ералаш».

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