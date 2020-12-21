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«Мы дальние родственники»: Хазанов рассказал, каким ему запомнился писатель Курляндский
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Мы дальние родственники»: Хазанов рассказал, каким ему запомнился писатель Курляндский

Ростислав Зубков

Культура

Александр Курляндский принес много радости людям своим творчеством и запомнился как благородный и очень светлый человек. О том, каким был этот великий писатель, «Вечерняя Москва» поговорила с народным артистом РСФСР, худруком Московского театра эстрады Геннадием Хазановым.

21 декабря Россию потрясла новость о смерти Александра Ефимовича Курляндского — одного из создателей легендарных советских мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Драматурга, автора множества детских рассказов не стало на 83-м году жизни.

В разговоре с «ВМ» Геннадий Хазанов сказал, что знал Курляндского очень долгое время. И чем дольше длилось знакомство, тем больше удивительных фактов они узнавали о себе.

— Я знал Сашу еще со времен своей юности. Более того, как потом выяснилось, мы приходились друг другу дальними родственниками. Тем не менее наши взаимоотношения не выходили за пределы взаимоотношений артиста и писателя, — уточнил актер.

Он признался, что очень благодарен Курляндскому за возможность поучаствовать в создании полюбившегося многим персонажа — попугая Кеши (Хазанов озвучил его в мультфильме «Возвращение блудного попугая» — прим. «ВМ»).

— К великому сожалению, от этого (смерти — прим. «ВМ») никто не застрахован, — вздыхает Хазанов. — Еще не было ни одного человека, который мог бы избежать этой грустной участи. Главное, что Саша прожил очень достойную и насыщенную жизнь и остался удивительным, благородным, порядочным и очень светлым человеком.

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