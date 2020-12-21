Врач рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID-19, в беседе с Nation News.

— Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями в стадии обострения нельзя ставить вакцину. Если в организме есть активный воспалительный процесс, то тоже нельзя делать прививку до полного выздоровления, — считает Щепеляев.

Эксперт также уточнил, что людям пожилого возраста необходимо пройти консультацию у медицинского специалиста, чтобы понять, можно ли делать прививку или нет.

Ранее инфекционист Александр Шестопалов прокомментировал сообщение о новой мутации COVID-19, пишет ФАН.

— Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский. Однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1–3 процентов в зависимости от того, кто как считает, — уточнил Шестопалов.

Кроме того, интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области врачи спасли пенсионера с коронавирусом. Как рассказали впресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, пожилой мужчина имел 75 процентов поражения легких и перенес 7 остановок сердца. Медики Подмосковья в течение 4 месяцев проводили интенсивное лечение пациента. В настоящее время мужчина выписан и восстанавливается дома.

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