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Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии
Глава МЧС Евгений Зиничев был назначен на пост 18 мая 2018 года / Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Кремля

Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии

Юлия Курганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС России Евгению Зиничеву звание генерала армии. Документ, который подтверждает данный факт, опубликовали на официальном портале правовой информации.

— Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу, — сказано в указе.

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы проходил службу по призыву на Северном флоте. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». С 1987 по 1991 годы служил в КГБ СССР. Работал в Центральном аппарате ФСБ России.

В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента России. В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. 7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.

17 мая 2018 года Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Зиничева на должность главы МЧС РФ. Владимир Путин одобрил выбор премьера и утвердил новый состав правительства с Зиничевым в качестве министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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