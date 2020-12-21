Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии

Глава МЧС Евгений Зиничев был назначен на пост 18 мая 2018 года / Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС России Евгению Зиничеву звание генерала армии. Документ, который подтверждает данный факт, опубликовали на официальном портале правовой информации.

— Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу, — сказано в указе.

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы проходил службу по призыву на Северном флоте. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». С 1987 по 1991 годы служил в КГБ СССР. Работал в Центральном аппарате ФСБ России.

В 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента России. В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. 7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.

17 мая 2018 года Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Зиничева на должность главы МЧС РФ. Владимир Путин одобрил выбор премьера и утвердил новый состав правительства с Зиничевым в качестве министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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