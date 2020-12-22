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Власти ЦАР сообщили о переброске в страну военных из России на фоне тяжелых боев
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти ЦАР сообщили о переброске в страну военных из России на фоне тяжелых боев

Юлия Курганова

Внешняя политика

На фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Россия направила в страну несколько сотен военных вместе с тяжелым вооружением. Об этом сообщил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

Точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение не уточняются. Представитель властей ЦАР лишь напомнил о действующих двусторонних соглашениях о военной помощи.

Он добавил, что несколько сотен военных в страну направила и Руанда. Эти бойцы уже якобы задействованы в боях.

— В целях обеспечения избирательного процесса, в рамках двустороннего сотрудничества был сделан призыв о поддержке со стороны дружественных и братских стран — Республики Руанда и Российской Федерации. На этот призыв две упомянутые страны положительно откликнулись и приняли меры для оказания эффективной поддержки, прибывшей сегодня на территорию Республики, — сказано в заявлении властей ЦАР.

Кроме того, отмечается, что бойцы российских частных военных компаний обеспечивают защиту президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры, а военные инструкторы обучают местных солдат, передает издание Le Figaro.

Ранее Песков заявил об отсутствии угрозы жизни россиян в ЦАР. Россия внимательно отслеживает информацию об этом.

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Центральноафриканская республика (ЦАР)российские военныеповстанцы
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