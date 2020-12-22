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«Символизирует уходящий 2020 год»: Разин решил выкупить памятник Аленке
В Сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти» / Фото: vk.com/novovoronezh_online

«Символизирует уходящий 2020 год»: Разин решил выкупить памятник Аленке

Юлия Курганова

Общество

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить памятник Аленке в Нововоронеже, который простоял на городской площади всего несколько дней. По его словам, он напоминает ему уходящий 2020 год.

Таким образом артист решил сохранить память о нем.

— Памятник Аленке символизирует уходящий 2020 год, поэтому я решил его купить и сохранить таким образом память об этом годе, — написал Разин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что решил оплатить все расходы по покупке и транспортировке скульптуры. Пока продюсер не знает, где хочет установить «Аленку». Разин попросил подписчиков дать ему совет.

Большинство пользователей согласились с мнением знаменитости, что памятник может стать символом уходящего года и сочли его решение правильным.

Напомним, ранее памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, перепугал местных жителей своим мрачным видом. Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской Смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку».

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