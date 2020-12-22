Два человека пострадали при хлопке газа в доме в Оренбургской области

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Хлопок газа произошел в жилом доме в селе Пономаревка в Оренбургской области. О этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России во вторник, 22 декабря.

Инцидент случился на Ленинской улице в доме № 109. В результате частично повреждено потолочное перекрытие, кровля жилого дома на площади 50 квадратных метров.

Пострадали два человека. Их доставили в ГБУЗ «Пономаревская районная больница».

Возможной причиной хлопка называется неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Красноярске. Инцидент произошел на улице Парашютной, 92. Отмечается, что после хлопка возгорания не было.

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