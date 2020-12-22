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«Надеемся сохранить на всю жизнь»: Авербух рассказал о свадьбе с Арзамасовой
/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Надеемся сохранить на всю жизнь»: Авербух рассказал о свадьбе с Арзамасовой

Юлия Ямпольская

Звезды

Свадьба фигуриста Ильи Авербуха и звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой стала одним из самых ожидаемых событий уходящего года в мире шоу-бизнеса. Пара скромно отметила праздник со своими близкими. Супруги также поблагодарили всех, кто их поздравил.

Как отметил Авербух, молодожены не собирались скрывать от общественности такое важное событие.

— С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь. Спасибо всем огромное за добрые слова, которые написаны на наших с Лизой страницах. Очень тронуты каждым сообщением, — цитирует фигуриста «Стархит».

В адрес новоиспеченных супругов действительно прозвучало много теплых слов как от звездных коллег, так и от обычных пользователей Сети.

Актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за российского фигуриста Илью Авербуха 20 декабря. Поклонники актрисы были обескуражены такой неожиданной новостью, поэтому засыпали артистку поздравлениями и пожеланиями.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухсвадьба
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