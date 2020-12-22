Еще 5003 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки еще 5003 пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве во вторник, 22 декабря.

За все время пандемии в городе вылечились от COVID-19 уже 577 544 человек, отметил оперштаб в Telegram-канале.

По последним данным, в столице выявлено 743 697 случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе скончались от коронавируса 10 469 человек.

Ранее сообщалось, что более 10,5 тысячи раз москвичи сдали плазму с антителами к коронавирусу для пациентов с инфекцией.

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