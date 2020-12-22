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Инфекционист спрогнозировал рост заразности COVID-19 через пять лет

Инфекционист спрогнозировал рост заразности COVID-19 через пять лет

Юлия Курганова

Здоровье

Коронавирус через пять-семь лет станет более заразным, но при этом будет вызывать меньше осложнений. Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что вирусы постоянно мутируют.

— Эти мутации у коронавируса не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Ему нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, но при этом меньше будет вызывать осложнений, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что то же самое сейчас наблюдается в Великобритании. COVID-19 стал заразнее на 70 процентов, но не протекает тяжелее, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон связал рост числа заболевших с новой мутацией коронавируса. Он отметил, что новый штамм оказался заразнее предыдущих на 70 процентов. Многие страны Европы стали объявлять о закрытии границ.

В результате Россия с 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией. Новый штамм уже был обнаружен в других странах, например, он успел добраться до Дании, Нидерланд и Австралии.

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