Новый «британский» штамм COVID-19 выявили на Украине

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На Украине выявили новый «британский» штамм COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

Он отметил, что первый случай был выявлен у пациента, который регулярно ездит в Чехию.

— Мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса, — сказал врач, передает украинское издание Obozrevatel.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон связал рост числа заболевших с новой мутацией коронавируса. Он отметил, что новый штамм оказался заразнее предыдущих на 70 процентов. Многие страны Европы стали объявлять о закрытии границ.

В результате Россия с 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией.

Новый штамм уже был обнаружен в других странах, например, он успел добраться до Дании, Нидерланд и Австралии.

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