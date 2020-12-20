Политолог рассказал, где Украина возьмет вакцину от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Власти Украины в своей политике ориентированы на США. Поэтому они и не стремятся приобрести российские вакцины от COVID-19. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание своих граждан воспользоваться препаратами именно из России. Он отметил, что людям невозможно объяснить, почему, когда западные страны не предоставляют свои вакцины, его страна не должна приобретать вакцины из России. Также глава государства был очень раздосадован тем, что Дональд Трамп запретил экспорт вакцин от COVID-19, созданных в США.

По словам Дмитрия Журавлева, даже если Запад предоставит свои вакцины, вопросов к украинскому лидеру со стороны граждан меньше не станет. Перед обществом еще и придется оправдываться, почему иностранные препараты такие дорогие.

— Но властям Украины важно, чтобы в первую очередь не обиделась Америка. Украинское правительство надеется на то, что оно сможет угодить американцам. А единственный способ объяснить своему народу, что не стоит покупать русскую вакцину, таков: русские — отсталые валенки, и вакцина у них плохая. Никакой другой системы объяснения здесь просто не придумаешь, — отметил эксперт.

Тем не менее, уверен Журавлев, вакцину от COVID-19 Украина все равно купит в США, ведь несмотря на запрет экспорта, американцы ее примерно через полгода в любом случае продадут.

По данным, опубликованным на сайте coronavirus-monitor, количество заражений COVID-19 на Украине приблизилось к одному миллиону — 964 448. Из них за последние сутки выявлено 8325 случаев. При этом вылечились от болезни 581 162 человека, а умерли — 16 585. По данным агентства УНИАН, с 8 по 24 января 2021 года на территории страны введут усиленные карантинные меры.

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