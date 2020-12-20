Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Политолог рассказал, где Украина возьмет вакцину от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Политолог рассказал, где Украина возьмет вакцину от COVID-19

Руслан Давлетшин

Политика

Власти Украины в своей политике ориентированы на США. Поэтому они и не стремятся приобрести российские вакцины от COVID-19. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание своих граждан воспользоваться препаратами именно из России. Он отметил, что людям невозможно объяснить, почему, когда западные страны не предоставляют свои вакцины, его страна не должна приобретать вакцины из России. Также глава государства был очень раздосадован тем, что Дональд Трамп запретил экспорт вакцин от COVID-19, созданных в США.

По словам Дмитрия Журавлева, даже если Запад предоставит свои вакцины, вопросов к украинскому лидеру со стороны граждан меньше не станет. Перед обществом еще и придется оправдываться, почему иностранные препараты такие дорогие.

— Но властям Украины важно, чтобы в первую очередь не обиделась Америка. Украинское правительство надеется на то, что оно сможет угодить американцам. А единственный способ объяснить своему народу, что не стоит покупать русскую вакцину, таков: русские — отсталые валенки, и вакцина у них плохая. Никакой другой системы объяснения здесь просто не придумаешь, — отметил эксперт.

Тем не менее, уверен Журавлев, вакцину от COVID-19 Украина все равно купит в США, ведь несмотря на запрет экспорта, американцы ее примерно через полгода в любом случае продадут.

По данным, опубликованным на сайте coronavirus-monitor, количество заражений COVID-19 на Украине приблизилось к одному миллиону — 964 448. Из них за последние сутки выявлено 8325 случаев. При этом вылечились от болезни 581 162 человека, а умерли — 16 585. По данным агентства УНИАН, с 8 по 24 января 2021 года на территории страны введут усиленные карантинные меры.

Читайте также: Украинский генерал объяснил, почему в Донбассе невозможен «хорватский сценарий»

Владимир ЗеленскийУкраинакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте