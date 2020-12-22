Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Отрезвеем и доедем»: пьяные блогеры устроили ДТП в прямом эфире
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

«Отрезвеем и доедем»: пьяные блогеры устроили ДТП в прямом эфире

Юлия Ямпольская

Происшествия

Петербургский дизайнер Анастасия Ясакова попала в аварию во время видеосъемки для социальной сети Instagram. Уточняется, что сначала она выкладывала в Stories видео отдыха в баре.

После вместе со своим спутником девушка села в автомобиль каршеринга и поехала по городу, однако вскоре попала в ДТП,. Кадры аварии стали частью прямого эфира, передает РЕН ТВ.

— Надеюсь, мы отрезвеем и мы доедем, — сказал молодой человек, снимая видео.

Спутник дизайнера сразу выронил камеру, а после этого в кадре появились последствия аварии, на которых можно увидеть две поврежденные машины. Скорее всего, блогеры врезались в другой автомобиль.

Тем не менее, после этого герои ролика продолжили съемку — Ясакова прыгала на капоте машины, которая попала в ДТП.

Читайте также: Автомобиль с номерами АМР попал в аварию на Садовом кольце в Москве

пьяный водительдизайнерДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Все мнения
О проекте