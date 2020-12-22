«Отрезвеем и доедем»: пьяные блогеры устроили ДТП в прямом эфире

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Петербургский дизайнер Анастасия Ясакова попала в аварию во время видеосъемки для социальной сети Instagram. Уточняется, что сначала она выкладывала в Stories видео отдыха в баре.

После вместе со своим спутником девушка села в автомобиль каршеринга и поехала по городу, однако вскоре попала в ДТП,. Кадры аварии стали частью прямого эфира, передает РЕН ТВ.

— Надеюсь, мы отрезвеем и мы доедем, — сказал молодой человек, снимая видео.

Спутник дизайнера сразу выронил камеру, а после этого в кадре появились последствия аварии, на которых можно увидеть две поврежденные машины. Скорее всего, блогеры врезались в другой автомобиль.

Тем не менее, после этого герои ролика продолжили съемку — Ясакова прыгала на капоте машины, которая попала в ДТП.

Читайте также: Автомобиль с номерами АМР попал в аварию на Садовом кольце в Москве