За сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса
Коронавирус обнаружили у 28 776 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией во вторник, 22 декабря.
Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (7237), Петербург (3760) и Подмосковье (1498).
Также за последние 24 часа от ковида умер 561 человек, еще 24 158 — вылечились и были выписаны из больниц.
Всего с начала пандемии в РФ выявили 2 906 503 случая заражения коронавирусом. При этом 2 319 520 пациентов переболели и выздоровели, 51 912 — скончались.
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