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За сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

Коронавирус обнаружили у 28 776 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией во вторник, 22 декабря.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (7237), Петербург (3760) и Подмосковье (1498).

За сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от ковида умер 561 человек, еще 24 158 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 2 906 503 случая заражения коронавирусом. При этом 2 319 520 пациентов переболели и выздоровели, 51 912 — скончались.

За сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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