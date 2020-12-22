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Путин подписал закон о праве бывшего президента на пожизненное сенаторство
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал закон о праве бывшего президента на пожизненное сенаторство

Ростислав Зубков

Закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий бывшему главе государства право претендовать на пожизненную квоту сенатора. Соответствующий документ был внесен лидером РФ на рассмотрение в рамках реализации поправок к Конституции страны, передает РИА Новости.

В рамках этого закона экс-президент получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации необходимого заявления и документов. Их можно подать в течение трех месяцев со дня прекращения президентских полномочий. При этом глава государства, полномочия которого прекращены до принятия закона, сможет сделать это в любое время.

Инициатива также подразумевает, что в Совфед входят сенаторы — по два представителя от каждого региона России (от законодательного и исполнительного органов власти). При этом президент, ушедший в отставку, может пожизненно стать членом СФ. Пожизненная квота может быть предоставлена также еще семи сенаторам из 30 назначаемых лидером страны.

Ранее этот закон приняла Госдума, после чего его одобрил СФ.

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