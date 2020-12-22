Путин подписал закон о праве бывшего президента на пожизненное сенаторство

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий бывшему главе государства право претендовать на пожизненную квоту сенатора. Соответствующий документ был внесен лидером РФ на рассмотрение в рамках реализации поправок к Конституции страны, передает РИА Новости.

В рамках этого закона экс-президент получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации необходимого заявления и документов. Их можно подать в течение трех месяцев со дня прекращения президентских полномочий. При этом глава государства, полномочия которого прекращены до принятия закона, сможет сделать это в любое время.

Инициатива также подразумевает, что в Совфед входят сенаторы — по два представителя от каждого региона России (от законодательного и исполнительного органов власти). При этом президент, ушедший в отставку, может пожизненно стать членом СФ. Пожизненная квота может быть предоставлена также еще семи сенаторам из 30 назначаемых лидером страны.

Ранее этот закон приняла Госдума, после чего его одобрил СФ.

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