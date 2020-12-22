Правительство Москвы и Росимущество договорились об информационном взаимодействии

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко подписали документ об информационном взаимодействии.

Договоренность позволит сделать систему управления объектами недвижимости более эффективной, а также перевести в электронный вид сотрудничество правительства Москвы и Росимущества.

По словам мэра, специалисты Росимущества уже имеют доступ к системе Реестра единых объектов недвижимости города Москвы, в которой содержится информация о земельных участках, зданиях и сооружениях.

— Соглашение позволит обеспечить единый порядок учета и ведения недвижимого имущества на территории Москвы с применением современных технологий и реализованных в столице IT-решений, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что речь идет об организации эффективного процесса электронного документооборота, который позволит сократить время для решения главных для города задач.

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко заявил, что сотрудничество со столичным правительством направлено на выработку единых подходов к цифровизации системы управления имуществом.

— Объединив и унифицировав технические решения, мы получим возможность ускорить процессы принятия управленческих решений, что, в свою очередь, повысит качество оказания государственных услуг гражданам и бизнесу, а также увеличит поступления от распоряжения федеральным имуществом, — сказал он.

Договоренность в этой сфере станет начальным этапом взаимодействия по интеграции информационных ресурсов Росимущества и правительства столицы.

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