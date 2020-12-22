Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента
Фото: youtube.com / Россия 24

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, прекративший исполнение своих полномочий президент России обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Данный закон предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.

Ранее Путин подписал закон, дающий бывшему главе государства право претендовать на пожизненную квоту сенатора. В рамках этого закона экс-президент получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации необходимого заявления и документов. Их можно подать в течение трех месяцев со дня прекращения президентских полномочий. При этом глава государства, полномочия которого прекращены до принятия закона, сможет сделать это в любое время.

Читайте также: Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев до 2023 года

законнеприкосновенностьВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте