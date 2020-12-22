Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, прекративший исполнение своих полномочий президент России обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Данный закон предусматривает, что экс-президенту России будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.

Ранее Путин подписал закон, дающий бывшему главе государства право претендовать на пожизненную квоту сенатора. В рамках этого закона экс-президент получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации необходимого заявления и документов. Их можно подать в течение трех месяцев со дня прекращения президентских полномочий. При этом глава государства, полномочия которого прекращены до принятия закона, сможет сделать это в любое время.

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