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Суд продлил арест главе полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах
Фото: depositphotos.com

Суд продлил арест главе полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах

Кирилл Николаев

Происшествия

Басманный суд Москвы продлил арест начальнику полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву, обвиняемому по делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

Исаев будет находиться под стражей до 4 апреля 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, Исаев состоял в террористической группировке «Имарат Кавказ»*, запрещенной в России, и, используя служебное положение, передавал террористам сведения о деятельности Кизлярского РОВД и операциях, которые велись против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, полицейский лично перевозил глав преступной организации по республике и доставлял смертницу на автостанцию в районе Кизляра. Жертвами терактов стали 39 человек, еще более 100 пострадали.

*«Имарат Кавказ» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 г.

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