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Мосгорсуд продлил срок ареста Михаилу Абызову до 25 марта 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мосгорсуд продлил срок ареста Михаилу Абызову до 25 марта 2021 года

Кирилл Николаев

Происшествия

Мосгорсуд продлил арест бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

Абызов будет находиться под стражей до 25 марта 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В октябре Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-министру об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей, которые, по версии ведомства, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Дело Абызова

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям.

К настоящему времени уголовное дело было раскрыто. Всего в качестве обвиняемых, включая самого экс-министра, к делу привлечены 16 человек. Четверо их них — в розыске.

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