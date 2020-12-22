Столичные власти намерены оказать поддержку сфере IT-услуг
Столичные власти планируют оказать поддержку IT-компаниям, креативной индустрии, разработчикам программного обеспечения. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, меры поддержки правительство будет прорабатывать в 2021 году.
— Мы прорабатываем еще несколько направлений, которые для нас интересны с точки зрения драйверов для предпринимателей. Это сегмент, связанный со сферой программного обеспечения, есть большой запрос, — приводит РИА Новости слова Фурсина.
Внимание властей также направлено на IT-компании и креативную индустрию, добавил чиновник.
Меры поддержки будут выбирать исходя из их эффективности и бюджета.
Читайте также: Цифровой сервис не заменит врача, но сильно ему поможет