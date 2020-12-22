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Столичные власти намерены оказать поддержку сфере IT-услуг
Фото: pixabay.com/Lukas

Столичные власти намерены оказать поддержку сфере IT-услуг

Анастасия Волоснова

Город

Столичные власти планируют оказать поддержку IT-компаниям, креативной индустрии, разработчикам программного обеспечения. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, меры поддержки правительство будет прорабатывать в 2021 году.

— Мы прорабатываем еще несколько направлений, которые для нас интересны с точки зрения драйверов для предпринимателей. Это сегмент, связанный со сферой программного обеспечения, есть большой запрос, — приводит РИА Новости слова Фурсина.

Внимание властей также направлено на IT-компании и креативную индустрию, добавил чиновник.

Меры поддержки будут выбирать исходя из их эффективности и бюджета.

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IT-индустрияпрограммированиеразработчики
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