Цирк на проспекте Вернадского проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) проверило соблюдение мер профилактики коронавируса в цирке на проспекте Вернадского. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По его словам, проверка прошла в ходе одного из представлений. Всего прийти планировали 620 человек. В результате в цирке присутствовали 553 зрителя. Это соответствует норме с учетом максимальной вместимости зала, которая составляет 3287 человек.

Поповский добавил, что все посетители и сотрудника цирка соблюдали перчаточно-масочный режим. Также в здании присутствовали санитайзеры и социальная разметка. Штрафные санкции к организации не будут применены, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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