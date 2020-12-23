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Задержан подозреваемый в мошенничестве на 10 миллионов рублей житель Жуковского
Фото: pixabay.com

Задержан подозреваемый в мошенничестве на 10 миллионов рублей житель Жуковского

Юлия Курганова

Происшествия

В подмосковном Жуковском полицейские задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в крупном мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в среду, 23 декабря, на сайте «МВД-Медиа»

Мужчина обманул пятерых своих знакомых — им он говорил, что планирует развивать автомобильный бизнес, и просил дать денег в долг. Средства, на которые он должен был покупать машины, мужчина проигрывал в букмекерских конторах, а со знакомыми просто прекращал общаться и не отвечал на звонки.

При задержании подозреваемый попытался скрыться. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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